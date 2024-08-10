17 قتيلا على الأقل جراء هجوم شنه قطّاع طرق في نيجيريا

قَتل مُسلّحون معروفون في نيجيريا باسم "قطّاع الطُرق" 17 شخصا على الأقل، بينهم شرطيان، في هجوم بولاية بينو وسط شرق البلاد وفق ما أعلنت الشرطة.
وفتح المهاجمون النار في قرية أياتي، في أحدث تصعيد لأعمال العنف في المنطقة.
وقالت متحدّثة باسم شرطة بينو في بيان إنّ "الجثث نُقلت إلى مستشفى أوكوم العام والتحقيق جارٍ".
أضافت :"اقتحم عدد كبير من قطّاع الطرق القرية وبدأوا في إطلاق النار" على السكّان.
ووفقا لها، قُتل 15 شخصا بالرصاص، بالإضافة إلى اثنين من عناصر الشرطة الذين كانوا يردّون على الهجوم.
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