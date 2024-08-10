أكد المرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية دونالد ترامب أمام تجمع انتخابي في ولاية مونتانا، أنني "أسعى لأن تعود الولايات المتحدة دولة عظمى مرة أخرى"، معتبرا أن "الرئيس الاميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس تسببا في "فوضى" داخل الولايات المتحدة". ورأى أننا "إن لم نتسلّم الإدارة للسنوات الـ 4 المقبلة فوضع بلادنا سيكون صعبا"، لافتا الى أن "بايدن هو من كان يريد مناظرتي، وإن لم نعقد تلك المناظرة لكان ما يزال الآن المرشح الديمقراطي".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: إن لم نتسلّم الإدارة للسنوات الـ4 المقبلة فوضع بلادنا سيكون صعبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.