شكرا لقرائتكم خبر عن 14 قتيلًا و40 مصابًا في هجوم صاروخي روسي شرقي أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 14 شخصًا حتفهم في هجوم صاروخي روسي على أحد محال السوبر ماركت، بمنطقة دونباس بشرقى أوكرانيا.

يأتي هذا في أعقاب الهجوم البري المفاجئ الذي شنته أوكرانيا على جنوبى روسيا في الأسبوع الحالي. حرب روسيا وأوكرانيا وذكرت السلطات إن نحو 40 شخصًا أصيبوا أيضا في الهجوم الذى تعرضت له نهارًا مدينة كوستيانتينيفكا، الواقعة على بعد أكثر من 10 كيلومترات من خط المواجهة بين القوات الأوكرانية والروسية.

وعلّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلًا: "ضربة من قبل إرهابيين روس على سوبر ماركت عادي ومكتب بريد.. الأشخاص تحت الأنقاض".

