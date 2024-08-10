استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في قصف إسرائيلي لمدرسة في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة “التابعين” التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن “طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف المدرسة خلال أداء صلاة الفجر”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,699 فلسطينياً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,722 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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