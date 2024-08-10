ترامب: بايدن وهاريس تسببا في فوضى داخل الولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يسعى لعودة الولايات المتحدة دولة عظمى مرة أخرى.

وأضاف "ترامب"، خلال كلمته في تجمع انتخابي بولاية مونتانا، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحة الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية كامالا هاريس، تسببا في فوضى داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن "بايدن" هو من كان يريد مناظرته، وإن لم نعقد تلك المناظرة لكان لا يزال الآن المرشح الديمقراطي.

وفى وقت سابق، قالت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، اليوم السبت، "أصبحت بشكل رسمي مرشحة عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية".

وأضافت "هاريس"، خلال كلمتها خلال تجمع انتخابي بولاية أريزونا، إنه حان الوقت لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفة "أعمل مع الرئيس جو بايدن على مدار الساعة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين".

وأشارت إلى أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، يسعى إلى خفض الإنفاق على الرعاية الصحية.

وأكدت "نحن لن نعود إلى الخلف وسنعمل على مواجهة جميع التحديات الكبرى"، مؤكدة "سنسعى إلى الحفاظ على أمن الحدود لمواجهة مشكلة الهجرة".

وتتنافس كامالا هاريس ضد دونالد ترامب في السباق الانتخابي المقرر له الخامس من نوفمبر المقبل، وسوف تقام مناظرات بينهما خلال أيام شهر سبتمبر المقبل من خلال بعض الشبكات التلفزيونية الأمريكية.