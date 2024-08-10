الدفاع الروسي: تدمير 32 طائرة أوكرانية بدون طيار شرق موسكو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها دمرت 32 طائرة بدون طيار أوكرانية في سماء مقاطعتي كورسك الحدودية وياروسلافل الواقعة شرق موسكو، خلال الليلة الماضية، وفقا ل"روسيا اليوم".

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان مقتضب أن الدفاعات الجوية المناوبة اعترضت ودمرت 26 مسيرة معادية فوق كورسك و6 أخرى فوق ياروسلافل.

وكانت الدفاع الروسية أفادت باسقاط ٤ مسيرات اوكرانية في كورسك مساء امس الجمعة بينما تواصل القوات الروسية الاصدي للهجوم الذي شنه الجيش الاوكراني على كورسك الثلاثاء الماضي.