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الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة مسلحين كانوا يعملون من داخل مدرسة تستخدم كمأوى للمدنيين

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زعم الجيش الاسرائيلي في بيان أن "سلاح الجو قصف في مدرسة التابعين مقرا تستخدمه حركة حماس للقيادة والسيطرة"، مؤكدا ان ": سلاح الجو وبتوجيه استخباراتي أغار على مسلحين داخل مقر عسكري في مدرسة بحي الدرج".

واضاف :"هاجمنا مسلحين كانوا يعملون من داخل مدرسة تستخدم كمأوى للمدنيين"، زاعما انه "اتخذنا جملة تدابير لتقليل إلحاق الأذى بالمدنيين وجرى استخدام أسلحة ذكية في الهجوم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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