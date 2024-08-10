الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة مسلحين كانوا يعملون من داخل مدرسة تستخدم كمأوى للمدنيين

زعم الجيش الاسرائيلي في بيان أن "سلاح الجو قصف في مدرسة التابعين مقرا تستخدمه حركة حماس للقيادة والسيطرة"، مؤكدا ان ": سلاح الجو وبتوجيه استخباراتي أغار على مسلحين داخل مقر عسكري في مدرسة بحي الدرج".

واضاف :"هاجمنا مسلحين كانوا يعملون من داخل مدرسة تستخدم كمأوى للمدنيين"، زاعما انه "اتخذنا جملة تدابير لتقليل إلحاق الأذى بالمدنيين وجرى استخدام أسلحة ذكية في الهجوم".