أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 32 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق أراضي روسيا".
واشارت في بيان، الى أن "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في الأراضي الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 32 طائرة مسيرة".
ويوم أمس الجمعة، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة، دمرت 75 طائرة مسيرة و7 زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
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