النشرة: حذر شديد بالقطاع الشرقي جنوبًا وسط تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "لا يزال الحذر الشديد يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح انطلاقا من محور المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا جراء التصعيد الاسرائيلي ضد المنطقة والذي استهدف خلال الساعات الماضية أطراف راشيا الفخار وكفرحمام والهبارية في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا.

ويىسجل منذ منتصف الليل الفائت وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية لمسيرة اسرائيلية فوق مزارع شبعا المحتلة ومنطقة العرقوب في قضاء حاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم وخاصة تلة الاحمدية المشرفة على وادي برغز ومجرى الليطاني .