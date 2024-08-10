الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء جرائمه الوحشية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة "مستعربون"، اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق نابلس، وفقا لـ"وفا".

وأفاد المراسل، بأن مستعربين اقتحموا مخيم بلاطة، وسط وصول تعزيزات من جيش الاحتلال شارع القدس والانتشار على مداخل المخيم، واندلاع مواجهات في المنطقة.

وأضاف أن الاحتلال احتجز عددا من المواطنين، واعتقل أحدهم عقب ذلك.

وقد استشهد أكثر من 100 مواطن، وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين النازحين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ ب حد جشكل مباشر، وذلك خلال أداء المواطنين صلاة الفجر.

وأضافت أن القصف أدى إلى استشهاد نحو 90% من النازحين في المدرسة، فيما أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني لم تتمكن من انتشال جثامين جميع الشهداء، مع التخوف من ارتفاع أعداد الشهداء.