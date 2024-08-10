الاتحاد الأوروبي ينضم إلى مصر وأمريكا وقطر في ضغطهم لوقف إطلاق النار بغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل، إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ، وتبادل الأسرى، بحلول يوم 15 آب/ أغسطس.

وغرد بوريل في منشور عبر منصة "إكس"، بأن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى مصر وقطر والولايات المتحدة “في الدعوة إلى التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن دون تأخير".

وأضاف: "نجدد دعمنا الكامل لوساطتهم لوضع حد لدورة المعاناة غير المحتملة".

ولفت بوريل إلى أن "الاتفاق سيمهد أيضا لنزع فتيل التصعيد الإقليمي".

ودعا زعماء قطر ومصر وأميركا في بيان مشترك، صدر أمس الخميس، إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف المحادثات "الملحة" يوم 15 أغسطس (آب) في الدوحة أو القاهرة لسد كافة الثغرات المتبقية في اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والبدء في تنفيذه بدون أي تأجيل.

وقال البيان "لقد حان الوقت، وبصورة فورية، لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم. حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين".

المصدر : وكالات - صحيفة القدس العربي