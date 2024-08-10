أمطار رعدية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 15 أغسطس.

وتوقعت الهيئة، أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا، مع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة والرعدية أحياناً وقد تصل لحد السيول على مناطق من (حلايب - شلاتين - رأس بناس- مرسى علم -أبوسمبل - أسوان - الوادي الجديد) يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق

وأشارت إلى أن من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الأحد 11 أغسطس فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر إضافة إلى نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، واضطراب بحلقة الملاحة البحرية على خليج السويس و الشواطئ الغربية للبحر المتوسط.



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