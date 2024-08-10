شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: نحن أمام حكومة تحترم الرأى العام والبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحكومة الجديدة طلت علينا بشكل جديد؛ فلأول مرة نجد برنامجا ذات محاور محددة وأهداف مدروسة وبخطة زمنية دقيقة، وأيضًا نجد هذا التفاعل بين البرلمان والحكومة فى دراسة البرنامج وتحديد نقاط الضعف والتعديلات الواجب إجراؤها، فالحكومة «محترمة» وتحترم الرأى العام والبرلمان والقوى السياسية، خاصة مع التزامها ببرنامج أسبوعى يطل خلاله رئيس الوزراء على الرأى العام لمناقشة ما حدث من البرنامج بصورة مستمرة قائمة على الشفافية والتشاركية .

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في تصريحات لليوم السابع، أن جلسة مجلس النواب التاريخية لمناقشة برنامج الحكومة، برهنت على الدور الرقابى الحقيقى للبرلمان، وبرهنت على جديته من جهة وجدية الحكومة والقوى السياسية، فقد أظهرت هذه الجلسة أننا أمام برلمان واع على دراية بالبرنامج ومحاوره المختلفة، كما كشفت الجلسات النقاشية التى تمت بحضور التشكيل الوزارى بالكامل قدرة البرلمان على التشارك والمناقشة الجادة التى تصب فى مصلحة الشارع المصرى.