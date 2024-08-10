شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الاستفادة من المياه الجوفية.. تعرف على آليات ترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها؛ لذلك تستهدف الحكومة استكمال تبني مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تقليل الفاقد من المياه في القطاعات المختلفة، ومنها:

-تعزيز المشروعات القومية الكبرى الرامية لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد منها.

- زيادة الكفاءة الكلية لاستخدام المياه من خلال زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي المعالجين.

- استكمال الدولة تنمية الموارد المائية بالتوسع في إنشاء محطات التحلية، ومشروعات حصاد الأمطار والسيول والتوسع الآمن في استخدام المياه الجوفية وحمايتها من التدهور.

- العمل على الاستفادة من مياه الأمطار واستخدامها في الزراعة.

- إنشاء المزيد من محطات الرفع والمغذيات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

- مواصلة التوسع في مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي بالمدن والقرى.

- السيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية لاستخدامات الري.

- الاستعاضة بمصادر المياه غير التقليدية كالمياه العادمة المعالجة والمياه قليلة الملوحة.



