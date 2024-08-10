شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الاستفادة من المياه الجوفية.. تعرف على آليات ترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هشام عبد الجليلالسبت، 10 أغسطس 2024 10:00 ص
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها؛ لذلك تستهدف الحكومة استكمال تبني مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تقليل الفاقد من المياه في القطاعات المختلفة، ومنها:
-تعزيز المشروعات القومية الكبرى الرامية لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد منها.
- زيادة الكفاءة الكلية لاستخدام المياه من خلال زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي المعالجين.
- استكمال الدولة تنمية الموارد المائية بالتوسع في إنشاء محطات التحلية، ومشروعات حصاد الأمطار والسيول والتوسع الآمن في استخدام المياه الجوفية وحمايتها من التدهور.
- العمل على الاستفادة من مياه الأمطار واستخدامها في الزراعة.
- إنشاء المزيد من محطات الرفع والمغذيات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
- مواصلة التوسع في مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي بالمدن والقرى.
- السيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية لاستخدامات الري.
- الاستعاضة بمصادر المياه غير التقليدية كالمياه العادمة المعالجة والمياه قليلة الملوحة.
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