الخارجية المصرية: قتل المدنيين عمداً دليل على افتقار إسرائيل للإرادة السياسية لإنهاء الحرب على غزة

اكدت وزارة الخارجية المصرية، أن " لقتل المتعمد للفلسطينيين العزل يظهر افتقار إسرائيل للإرادة السياسية لإنهاء الحرب في غزة.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أن "استهداف المدنيين العزل، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلى لإنهاء تلك الحرب".

وجاء البيان بعد أن ذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن ما يزيد على 100 فلسطيني قتلوا فيما أصيب العشرات في غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين في غزة.