بعثة ⁧إيران⁩ لدى الأمم المتحدة: سنوافق على أي اتفاق تهدئة تقبله حماس

اكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أنه "لدينا الحق في الدفاع المشروع وهذا لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة".

واوضح مندوب إيران لدى الأمم المتحدة ردا على "وسائل الإعلام حول ما إذا كانت إيران ستؤجل الرد على الكيان الصهيوني بعد محادثات الأسبوع المقبل بشأن وقف إطلاق النار وما إذا كانت هناك أيضا قنوات موجودة لنقل الرسائل بين إيران وأميركا"، قال "إن وقف إطلاق النار الدائم في غزة هو أولويتنا؛ وأي اتفاق تقبله حماس سيكون مقبولا لدينا".

وأضاف، "لقد تم انتهاك أمننا الوطني وسيادتنا في العمل الإرهابي الأخير الذي قام به الكيان الإسرائيلي. لدينا الحق في الدفاع المشروع، وهذا لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة؛ لكننا نأمل أن يتم ردنا في الوقت المناسب وبطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل".

ولفت الى ان "لقد كانت هناك دائما قنوات رسمية مباشرة ووسيطة لنقل الرسائل بين إيران وأميركا. يفضل الطرفان الحفاظ على سرية التفاصيل".