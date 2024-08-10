الخارجية الأردنية: قصف إسرائيل مدرسة التابعين خرق فاضح لقواعد القانون الدولي واستهداف ممنهج للمدنيين

اعلنت الخارجية الأردنية، أن "قصف إسرائيل مدرسة التابعين خرق فاضح لقواعد القانون الدولي واستهداف ممنهج للمدنيين".

وفي وقت سابق اليوم، زعم الجيش الاسرائيلي في بيان أن "سلاح الجو قصف في مدرسة التابعين مقرا تستخدمه حركة حماس للقيادة والسيطرة"، مؤكدا ان "سلاح الجو وبتوجيه استخباراتي أغار على مسلحين داخل مقر عسكري في مدرسة بحي الدرج".

واضاف "هاجمنا مسلحين كانوا يعملون من داخل مدرسة تستخدم كمأوى للمدنيين"، زاعما انه "اتخذنا جملة تدابير لتقليل إلحاق الأذى بالمدنيين وجرى استخدام أسلحة ذكية في الهجوم".

وكانت قد افادت قناة "الجزيرة" عن "سقوط أكثر من 100 قتيل وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي خلال صلاة الفجر لمدرسة بحي الدرج وسط مدينة غزة".