ماذا قال أبو عبيدة عن اختيار السنوار رئيسا لـ «حماس»؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مبايعة الكتائب ليحيى السنوار.

وفي بيان صدر عنه أمس الجمعة، أكد أبو عبيدة جاهزية كتائب القسام الكاملة لتنفيذ قرارات السنوار.

وقال أبو عبيدة في البيان: "نرى أن اختيار القائد السنوار رئيسا للحركة خلفا لقائدنا الشهيد المجاهد إسماعيل هنية دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها بفضل الله تعالى".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس، اختيار يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً لإسماعيل هنية.

والثلاثاء الماضي، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة يحيى السنوار تم اختياره بالإجماع وهذا يدل على أن الحركة تدرك طبيعة المرحلة.

وأشار حمدان، إلى أن التفاوض كان يدار بالقيادة والسنوار كان حاضرا دوما، مؤكدا أنه لم يكن بعيدا عن المفاوضات.

وأكد أن السنوار يحظى بالقبول من الجميع في الحركة وهو محل إجماع، مشيرا إلى أن هناك جملة من الترتيبات ستتم بعد اختيار السنوار رئيسا للحركة.

وأوضح أسامة حمدان أنه من المبكر الحديث عما ستؤول إليه عملية التفاوض لافتا إلى أن الفريق الذي تابع المفاوضات خلال وجود الشهيد هنية سيتابعها تحت إشراف السنوار.