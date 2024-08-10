أثناء صلاة الفجر.. أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

استشهد أكثر من 100 فلسطيني، وأصيب العشرات بجروح، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في قطاع غزة فجر اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وذلك خلال أداء النازحين صلاة الفجر.

وأضافت الوكالة أن القصف أدى إلى استشهاد وإصابة معظم النازحين في المدرسة، فيما لم تتمكن فرق الإنقاذ والدفاع المدني من انتشال جثامين جميع الشهداء، مع التخوف من ارتفاع أعداد الشهداء.

وقالت فرق الإنقاذ إن أغلب الإصابات التي تم نقلها إلى المستشفى الأهلي العربي حالتها خطيرة جدا، وهناك كميات كبيرة من الأشلاء والأجساد الممزقة متواجدة بداخل المستشفى لم يتم التعرف على أصحابها.

وبعد استهداف مدرسة "التابعين"، يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين، وقصفها الاحتلال في مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد فقط إلى 6.

ويوم الخميس الماضي، استشهد 15 شخصا وأُصيب العشرات، بينهم أطفال، إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية مدرستي "الزهراء" و"عبد الفتاح حمود"، اللتين تؤويان نازحين بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي الرابع من أغسطس الجاري، استشهد 30 شخصا وأصيب العشرات معظمهم أطفال، في قصف استهدف مدرستي النصر وحسن سلامة في حي النصر غرب مدينة غزة.

وفي الثالث من أغسطس، استشهد 16 شخصا وأصيب آخرون في قصف استهدف مدرسة حمامة التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 39699 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91722 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.