اليابان تحذر مواطنيها من انهيارات أرضية محتملة وفيضان الأنهار جراء إعصار “ماريا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم السبت، المواطنين من انهيارات أرضية محتملة، وفيضان الأنهار وفيضانات في الخليج 365 المنخفضة، والرياح القوية مع قرب وصول إعصار “ماريا”.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن بيان الأرصاد: أن الإعصار من المتوقع أن يضرب شمال اليابان بعد غد /الاثنين/؛ ما قد يجلب أمطارًا تعادل أكثر من متوسط ​​هطول الأمطار الشهري لشهر أغسطس في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الإعصار يقع حاليا شرق الأرخبيل الياباني في المحيط الهادئ، ويتحرك شمالًا برياح تزيد سرعتها على 90 كيلومترًا في الساعة.

وفي غضون 24 ساعة، من المتوقع أن يجلب الإعصار ما يصل إلى 300 ملم من الأمطار إلى شمال شرق اليابان و200 ملم إضافية في الساعات الأربع والعشرين التالية.

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