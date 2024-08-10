استشهاد ١٣ فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا والنصيرات ودير البلح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365_واس

استشهد ١٣ فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح مختلفة اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا ودير البلح والنصيرات والبريج.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزلاً في مخيم النصيرات، كما استشهد أربعة فلسطينيين في قصف جوي استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي شمال قطاع غزة، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عشرة بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم جباليا، ليرتفع عدد شهداء اليوم إلى ١١٣ شهيداً وعشرات الجرحى، وذلك بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في حي الدرج بمدينة غزة، مما أدى لاستشهاد نحو ١٠٠ فلسطيني.

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