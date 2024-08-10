اخبار العالم

استشهاد 125 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي على مدرسة التابعين في غزة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - اشتهد، اليوم السبت، 125مواطن فلسطيني إثر قصف إسرائيلي، شنته قوات الاحتلال على مدرسة التابعين في قطاع غزة.

 

استشهاد 125 فلسطيني بمدرسة التابعين في غزة

وأكدت الصحة الفلسطينية استشهاد  125 مواطن فلسطيني إثر قصف إسرائيلي لمدرسة التابعين بقطاع غزة.

 

وأشار إلى أن أكثر من 100 شخص قتلوا في قصف إسرائيلي بثلاثة صواريخ لمصلى تابع لمدرسة للنازحين بحي الدرج في قطاع غزة، ثم بعد ذلك ارتفت حصيله الشهداء ليصل إلي 125.


وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا زعم فيه أنه استهدف مخربين عملوا من داخل مدرسة استخدمت كمأوى للمدنيين في غزة.
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا