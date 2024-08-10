استشهاد 125 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي على مدرسة التابعين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - اشتهد، اليوم السبت، 125مواطن فلسطيني إثر قصف إسرائيلي، شنته قوات الاحتلال على مدرسة التابعين في قطاع غزة.

استشهاد 125 فلسطيني بمدرسة التابعين في غزة

وأكدت الصحة الفلسطينية استشهاد 125 مواطن فلسطيني إثر قصف إسرائيلي لمدرسة التابعين بقطاع غزة.

وأشار إلى أن أكثر من 100 شخص قتلوا في قصف إسرائيلي بثلاثة صواريخ لمصلى تابع لمدرسة للنازحين بحي الدرج في قطاع غزة، ثم بعد ذلك ارتفت حصيله الشهداء ليصل إلي 125.



وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا زعم فيه أنه استهدف مخربين عملوا من داخل مدرسة استخدمت كمأوى للمدنيين في غزة.

