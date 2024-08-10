حماس: الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين لم تكن لتتواصل لولا الدعم الأميركي

ياسر رشاد - القاهرة - علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، على مجزرة مدرسة التابعين التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.



حماس تعلق على مجزرة مدرسة التابعين

وقالت حركة حماس تعليقا على قصف "التابعين" إن "الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة ضد المدنيين لم تكن لتتواصل لولا الدعم الأميركي".



وتابعت حماس : "نطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف المجازر، مجزرة مدرسة التابعين جريمة مروعة وتصعيد خطير".

وقال المكتب الإعلامي التابع لحركة حماس إن الجيش الإسرائيلي يرتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات، وهذا يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح".

وأضافت حماس أن الجيش الإ سرائيلي قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وبسبب عدد القتلى الكبير، لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال الجثامين حتى الآن.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر اليوم السبت، قصف على مدرسة التابعين التي تؤي نازحين داخل قطاع غزة.

واستشهد مايقرب من 125 مواطن فلسطيني إثر القصف الإسرائيلي على مدرسة التابعين في غزة.