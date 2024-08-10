الاحتلال يزعم اغتيال وليد السوسي رئيس جهاز الأمن العام في حماس

ياسر رشاد - القاهرة - زعم افيخاي ادرعي متحدث جيش الاحتلال، أن جيش الدفاع قتل وليد السوسي، في الجناح العسكري لحماس كان يعمل كرئيس قسم في جهاز الأمن العام لحماس جنوب القطاع.

وأضاف افيخاي في بيانه: مساء أمس (الجمعة)، هاجمت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية، وقضت على المدعو وليد السوسي، وهو ناشط في الجناح العسكري لمنظمة حماس، وكان يشغل منصب رئيس قسم في جهاز الأمن العام لمنظمة حماس جنوب القطاع.

وأشار افيخاي: ال أن السوسي شريكًا نشطًا في إدارة عملية بلورة صورة استخباراتية من خلال تشغيل مصادر مختلفة في القطاع، وعمل ضد الحركات المعارضة لمنظمة حماس داخل القطاع.



39790 شهيد و 91702 اصابة منذ السابع من اكتوبر

اعلنت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر، لليوم ال 309 على قطاع غزة

الاحتلال الاسرائيلي، وارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 39790 شهيد و 91702 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ارتكب الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيد و 140 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

واشارت وزارة الصحة في غزة، إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.



واهابت الصحة، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.