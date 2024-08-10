صحة غزة: 39790 شهيدًا و 91702 إصابة منذ السابع من أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، لليوم ال 309 على قطاع غزة، وارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39790 شهيدا و 91702 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ارتكب الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و 140 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأهابت الصحة، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.