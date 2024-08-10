شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يقدم منح وقروض لتمويل مشروعات الشباب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بذل التحالف الوطني للعمل الأهلي جهودا كبيرة من أجل دعم وتمكين الشباب، من خلال دعم الخدمات التعليمية المقدمة للشباب، بالإضافة إلى إطلاق عدد من برامج التوعية والتثقيف، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، وكذلك إشراك الشباب في عملية التنمية، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وتقديم الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع.

وساهم التحالف الوطن للعمل الأهلي التنموي، في دعم الشباب اقتصاديا من خلال إتاحة الحصول على قروض ومنح لتمويل مشاريعهم، هذا إلى جانب تقديم الدعم المادي المباشر للأسر المحتاجة، وزيادة فرص العمل للشباب.

ونجح التحالف خلال الفترة الماضية في تشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة التطوعية، والاجتماعية، فضلا عن تقديم الدعم اللازم لهم لإطلاق مشاريعهم الخاصة في محاولة جادة لتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب المصري، حيث أطلق مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف المجالات، مثل ريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والمهارات الحياتية، بهدف تطوير قدرات الشباب ومهاراتهم.