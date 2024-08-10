الأب عبود خلال حفل تسلم وتسليم في اقليم كاريتاس جبيل: أنتم مسؤولون عن كل الفقراء على أرض الإقليم

تسلم أعضاء مكتب اقليم كاريتاس جبيل مهامهم الجديدة من اسلافهم، بعد ست سنوات على توليهم المسؤولية في مركز الاقليم، بحضور راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون.

في البداية القت رئيسة الاقليم السابقة السيدة الكسندرا عون كلمة رحّبت فيها بالحضور، وشكرت القيّمين على الرابطة على ثقتهم بها، وتوجهت بالشكر الى المطران ميشال عون على رعايته الدائمة وصلاته، والى رئيس كاريتاس على دعمه المتواصل للاقليم، والى منسق جهاز الاقاليم على اهتمامه ومواكبته لكل نشاطات الاقليم وأعماله.

بدوره شكر رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود المطران ميشال عون، راعي الأبرشية، الذي أشرف على اعمال الرابطة لأكثر من إحدى عشرة عاماً، كما توجه بالشكر إلى المكتب السابق، وخصوصاً السيدة أليكسا عون، رئيسة الإقليم، على الجهود التي بذلتها في عملها الاجتماعي لخدمة الإقليم بالتعاون مع المكتب بأسره.

ولفت الى "اننا اليوم نُسلّم مكتباً إلى مكتب آخر، وهذا هو العمل في الجمعيات، حيث أن عمر الجماعات أطول من عمر الأفراد. هناك أمور كثيرة كان الإقليم السابق يرغب في تحقيقها، ولكن لم يتمكن من ذلك بسبب الأزمات التي مر بها لبنان، ومع ذلك، واجه الإقليم هذه الأزمات بنجاح . لذلك نقول دائما ونؤكد ان النجاح هو الثبات في وقت الأزمات."

وتوجه الى هيئة المكتب الجديدة قائلاً : " أنتم مسؤولون عن كل الفقراء المتواجدين على أرض الإقليم، وعلينا أن نقوم بإحصاء شامل لهؤلاء الفقراء بالتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات. كما يتوجب علينا البحث عن المانحين، ومنحهم الفرصة لعمل الخير، والتنسيق مع كافة الجمعيات والعمل على التواصل مع المقيمين والمغتربين لجمع التبرعات ومساعدة شعبنا. إن قوة الجندي تظهر في وقت المعركة، وقوة الطبيب والممرضة في وقت المرض، وقوة المتطوع في وقت الحاجة، وهذا هو عملكم.

وختم الاب عبود:" لقد تم اختياركم من قبل الكنيسة لتكونوا في قلب الخدمة، وهذه دعوة من الله لكم. فعلى كل شخص أن يدرك أنه عليه أن يضحي بوقته من أجل العمل ومساعدة الفقراء، وأن نعمل معاً يداً واحدة، متكلين على نعمة الله ."

من جهته توجه المطران عون بتحية شكر الى الهيئة الادارية السابقة مثنياً على الدور الذي قامت به خلال مدة ولايتها, كما رحب بالهيئة الجديدة متمنياً لها التوفيق في رسالتها الجديدة.