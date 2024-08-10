حزب الله: استهدفنا موقعي راميا والمالكية وتجمعًا لجنود العدو في تل شعر

أعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع راميا بمحلقة انقضاضية ما أدى إلى تدميرها.
كما اعلن الحزب أنه "عند الساعة 12:50 من ظهر يوم السبت 10-08-2024 استهدفنا موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".
وفي بيان آخر، أكد حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:48 من ظهر يوم السبت 10-08-2024 تجمعًا لجنود العدو في تل شعر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
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