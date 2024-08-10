حزب الله: استهدفنا موقعي راميا والمالكية وتجمعًا لجنود العدو في تل شعر

أعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع راميا بمحلقة انقضاضية ما أدى إلى تدميرها.

كما اعلن الحزب أنه "عند الساعة 12:50 من ظهر يوم السبت 10-08-2024 استهدفنا موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر، أكد حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:48 من ظهر يوم السبت 10-08-2024 تجمعًا لجنود العدو في تل شعر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".