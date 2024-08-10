النشرة: نجاة فريق عمل تلفزيون" NBN " بأعجوبة من الغارة على مجدل سلم

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن فريق عمل تلفزيون الNBN ، الذي يضم: حسن حلال، فراس فارس وعلي عطوي ، نجا بأعجوبة من غارة من مسيرة اسرائيلية على مجدل سلم.

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