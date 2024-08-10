الحية: المطلوب الآن موقف عربي وإسلامي حقيقي لمعاقبة الاحتلال مثل إغلاق السفارات وسحب السفراء

أكد نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، أن "جريمة الاحتلال في حي الدرج تؤكد مضيه قدما في إبادة شعبنا"، معتبرا ان " رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حصل على ضوء أخضر أميركي خلال زيارته الأخيرة لواشنطن التي لم تحرك ساكنا".

وطالب الحية مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ لوقف هذه المجازر والعدوان الصهيوني، معتبرا ان " كل الذين يقتلون في مجارز الاحتلال نساء وأطفال ولا مبرر أبدا لاستهداف أبناء شعبنا، والاحتلال يعجز عن التصدي للمقاومة وأمام هذا العجز فهو يفرغ غضبه في وجوه المدنيين الأبرياء".

وتابع :"نطالب بقرار دولي وعربي وإسلامي حقيقي يلزم هذا العدو المجرم بوقف هذه المجارز بحق شعبنا، ومهما حاول الاحتلال عمل حاجز وهمي بين المقاومة وشعبنا فلن ينجح وشعبنا موحد في دعم المقاومة".

ورأى الحية أن "المطلوب الآن موقف عربي وإسلامي حقيقي لمعاقبة الاحتلال مثل إغلاق السفارات وسحب السفراء".