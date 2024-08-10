حزب الله يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله، اليوم السبت، عن استهداف ثلاث مواقع لقوات الإحتلال الإسرائيلي علي الحدود الجنوبية اللبنانية.

حزب الله يستهدف ثلاتث مواقع إسرائيلية

وقال حزب الله في بيانات متتالية إنه استهدف التجهيزات التجسسية في موقع راميا بمحلقة انقضاضية ما أدى إلى تدميرها، كما استهدف موقع المالكية بقذائف ‏المدفعية وأصابه إصابة مباشرة‏، وقصف تجمعا للجنود الإسرائيليين في ‏تل شعر بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة.‏

يذكر أن نفذ حزب الله 9 عمليات عسكرية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، بتاريخ الجمعة 09-08-2024، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

عمليات المقاومة الإسلامية ( حزب الله ):



1- الساعة 09:40 استهداف تجمع لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- استهداف مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة ‏كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة حناويه.

3- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان، استهدف أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها ‏وأصاب أهدافه بدقة وأوقع فيهم إصابات مؤكدة، كردٍّ على ‏الاعتداء والاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في بلدتي حناويه والناقورة.

4- استهداف مبان ‏يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي ‏كفركلا وعيتا الشعب.

5- استهداف مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات ‏شمونة بصواريخ فلق، كردٍّ على ‏الاغتيالات والاعتداءات التي نفذها العدو وخصوصاً في بلدتي الناقورة وحناويه.

6- استهداف مبنًى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة ‏بالأسلحة المناسبة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة.

7- الساعة 13:25 استهداف موقع السماقة في ‌‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

8- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة.

9- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة.