روسيا تدين مجزرة مدرسة التابعين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت روسيا، اليوم السبت، القصف التي شنته قوات الإحتلال الإسرائيلي على مدرسة التابعين التي تؤي نازحين في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم خارجية روسيا ماريا زاخاروفا، إن موسكو تشعر بصدمة شديدة بسبب الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة "التابعين" في قطاع غزة.

وأضافت متحدثة خارجية روسيا في تعليقها: "وفقا للمعلومات الواردة، في صباح يوم 10 أغسطس، شنت الطائرات الإسرائيلية هجوما صاروخيا على مدرسة التابعين في مدينة غزة. خلال الغارة الجوية، كان هناك أكثر من ألفي لاجئ في المدرسة. وتفيد مصادر فلسطينية بأن الهجوم خلف أكثر من 100 قتيل وهناك عشرات الجرحى المحاصرين تحت أنقاض المبنى المدمر. يوجد الكثير من الأطفال والنساء بين الضحايا. موسكو مصدومة بشدة مما حدث. ونعرب عن خالص تعازينا لأقارب الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وشددت متحدثة خارجية روسيا على أن الجانب الروسي يدعو إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجمات على الأهداف المدنية في غزة، ويحذر من أن مثل هذه المآسي تقوض الجهود الرامية إلى وقف عاجل لإطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأختتمت متحدثة خارجية روسيا : “نلاحظ مع الأسف أن مثل هذه الهجمات في قطاع غزة، والتي يكون ضحاياها من المدنيين، تتسم بالطابع المنهجي. وندعو الجانب الإسرائيلي إلى الامتناع عن شن هجمات على أهداف مدنية. ونحن نعتقد أنه لا يوجد ولا يمكن أن يكون لها عذر، وبحسب الجانب الفلسطيني، فقد تم قصف 13 مركزا للنازحين خلال الشهر الماضي وحده. لا شك في أن المآسي من نوع ما حدث اليوم في مدرسة التابعين، تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي “.على أن الجانب الروسي يدعو إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجمات على الأهداف المدنية في غزة، ويحذر من أن مثل هذه المآسي تقوض الجهود الرامية إلى وقف عاجل لإطلاق النار وتبادل الأسرى”.

اتهمت منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وذلك بعد القصف العنيف الذي شنته قوات الاحتلال على مدرسة التابعين والتي تعتبر مأوى للنازحين في قطاع غزة.





الأمم المتحدة تدين إسرائيل باتهامها بارتكاب جرائم حرب



وقالت فرانشسيكا ألبانيزمقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية في تغريدة عبر منصة X:" غزة: في أكبر معسكر اعتقال وأكثرها خزيًا في القرن الحادي والعشرين، تقوم إسرائيل بإبادة الفلسطينيين حيًا تلو الآخر، ومستشفى تلو الآخر، ومدرسة تلو الأخرى، ومخيمًا للاجئين تلو الآخر، و"منطقة آمنة" تلو الأخرى. باستخدام أسلحة أميركية وأوروبية. وفي ظل لامبالاة من جانب كل “الدول المتحضرة ".

