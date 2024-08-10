إيران تؤكد عدم تأثير ردها على إسرائيل بمفاوضات وقف حرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت ممثلية الجمهورية الاسلامية إيران في الأمم المتحدة أنّ لايران الحق في الدفاع المشروع، حيث تمّ انتهاك أمنها وسيادتها في العمل الإرهابي الأخير الذي قام به الكيان الإسرائيلي"، مشدّدةً على أنّ ذلك لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة.

إيران تؤكد عدم تأثير ردها على إسرائيل بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وأوضحت ممثلية إيران، بشأن ما يُثار عن احتمال تأخير الرد حتى جولة المفاوضات الأسبوع المقبل، أنّ الرّد سيتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة.

وأضافت ممثلية إيران أنّ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة هو أولويتنا، وأي اتفاق تقبله حركة حماس سيكون مقبولاً لدينا.

وأشارت ممثلية إيران في الأمم المتحدة إلى وجود دائم لقنوات رسمية وسيطة لنقل الرسائل بين طهران وواشنطن، ويفضل الطرفان الحفاظ على سرية التفاصيل.