أمريكا تدعم إسرائيل بـ 3.5 مليار دولار لشراء الأسلحة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، أن أمريكا ستدعم إسرائيل خلال الفترة القادمة بملغ قدره 3.5 مليار دولار لشراء الأسلحة، تحسباً للهجمة المنتظره من إيران على تل أبيب.

أمريكا تدعم إسرائيل بمليارات الدولارات لإرتكاب المذابح

وقالت صحيفة “ ينيت ” الإسرائيلية في تقر لها إن إن مبلغ الـ 3.5 مليار دولار الذي من المقرر أن ترسله أمريكا هو جزء من موقف أمريكي حازم لحماية إسرائيل في حال حدوث ضربة إيرانية؛ وفي حين أوضحت الجمهورية الإسلامية أنها ستضرب، فإنها تأمل بنفس القدر ألا يضر ذلك بآفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت الصحيفة أن من المقرر أن ترسل أمريكا 3.5 مليار دولار إلى إسرائيل لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية، كما أعلنت وزارة الخارجية أمريكا.

وذكرت شبكة سي إن إن أنه على خلفية التوترات المتزايدة مع إيران، سيفرج البيت الأبيض عن هذه الأموال بعد أشهر من تخصيص كونجرس أمركيا لها لإسرائيل، وهذا المبلغ هو جزء من حزمة أكبر بقيمة 14.1 مليار دولار تمت الموافقة عليها في أبريل الماضي.

يذكر أن اتهمت منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وذلك بعد القصف العنيف الذي شنته قوات الاحتلال على مدرسة التابعين والتي تعتبر مأوى للنازحين في قطاع غزة.



وقالت فرانشسيكا ألبانيزمقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية في تغريدة عبر منصة X:" غزة: في أكبر معسكر اعتقال وأكثرها خزيًا في القرن الحادي والعشرين، تقوم إسرائيل بإبادة الفلسطينيين حيًا تلو الآخر، ومستشفى تلو الآخر، ومدرسة تلو الأخرى، ومخيمًا للاجئين تلو الآخر، و"منطقة آمنة" تلو الأخرى. باستخدام أسلحة أميركية وأوروبية. وفي ظل لامبالاة من جانب كل “الدول المتحضرة ".

وأضافت مقرّرة الأمم المتحدة بفلسطين: “فليغفر لنا الفلسطينيون عجزنا الجماعي عن حمايتهم، واحترام المعنى الأساسي للقانون الدولي”.

السعودية تدين مجزرة مدرسة التابعين في غزة

يذكر أن أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، القصف التي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة التابعين التي تؤي نازحين في قطاع غزة.

وقال خارجية السعودية عبر صفحتها الرسمية بمنصة X: “تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي المدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة”.





وأضافت الخارجية السعودية: “وتؤكد المملكة ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات".