إيران تحدد موعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الجمهورية الإسلامية إيران، اليوم السبت، موعد الكشف عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الإيرانية.

اشار نائب رئيس جمهورية إيران للشؤون البرلمانية شهرام دبيري الى مشاوراته المكثفة مع النواب حول تشكيل الحكومة الـ14، مؤكداً أنه سيتم عرض قائمة الوزراء المقترحين على مجلس الشورى الاسلامي يوم الأحد القادم.

وفي اللقاءات مع مختلف الكتل النيابية ، أكد نائب رئيس الجمهورية أن التواصل الوثيق والتفاعل البناء والواسع مع نواب مجلس الشورى الإسلامي يعد من أهم أولويات حكومة الوحدة الوطنية، وشدد على ضرورة التقارب والتعاون بين السلطتين في حل مشاكل الشعب.

وأكد نائب رئيس جمهورية إيران للشؤون البرلمانية على التنسيق والتشاور بين بزشكيان وقائد الثورة في تقديم الوزراء المقترحين للبرلمان، مشيراً إلى أن الكفاءة والخبرة والنزاهة هي المعايير والشروط الأساسية للحكومة في اختيار المديرين.

وقال دبيري ان سياسة ونهج رئيس الجمهورية في التنسيق مع قائد الثورة العزيز لا يتعارض ولا يتناقض مع صلاحيات وحرية عمل النواب في إبداء الرأي والتصويت على الثقة للوزراء المقترحين من قبل الحكومة، وهم يعتقدون أن التصويت على الثقة للوزراء هو حق للبرلمانيين، وهم في النهاية من يملكون القرار في هذا الأمر، والحكومة تحترم رايهم حتى لو كان مخالفا لها وتقبله.

وأعلن نائب رئيس جمهورية إيران للشؤون البرلمانية، ان قائمة أعضاء مجلس الوزراء ستعلن للبرلمان يوم الأحد.

وقال إن دائرة الشؤون البرلمانية ، وحرصا على توفير منصة مناسبة للتفاعل والتواصل الأفضل بين الوزراء المقترحين وأعضاء البرلمان، فقد تم ترتيب برنامج شامل لحضور الوزراء المقترحين في اجتماعات اللجان المختلفة وعرض خططهم على النواب والإجابة على هواجسهم وأسئلتهم، وهو ما نأمل أن يقرب وجهات النظر والآراء بين الجانبين معًا حتى تتمكن الحكومة الرابعة عشرة من القيام بعملها بأقصى عدد من أصوات ممثلي الشعب.



أكدت إيران، اليوم السبت، أن إسرائيل تسعي لإفشال مفاوضات إطلاق النار على غزة، وذلك بعدما شنت قصف عنيف على مدرسة التابعين التي تؤي نازحين في القطاع، لترتكب مجزرة سقط بها مايقرب من 125 شهيد.