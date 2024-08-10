العراق تدين مجزرة مدرسة التابعين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت العراق، اليوم السبت، القصف العنيف التي شنته قوات الإحتلال الإسرائيلي على مدرسة التابعين التي تؤي نازحين في قطاع غزة.

العراق تدين مجزرة مدرسة التابعين

وقالت خارجية العراق في بيان لها إن هذه الاعتداءات المتكررة ضد المدنيين تُعَدُّ انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تُظهر تجاهل الاحتلال للمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف العدوان على غزة.

وجددت العراق تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأكدت خارجية العراق ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، والدول الإسلامية خاصة، موقفاً حازماً وموحداً لإيقاف هذه الجرائم المستمرة وتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني الأعزل.

السعودية تدين مجزرة التابعين



وقال خارجية السعودية عبر صفحتها الرسمية بمنصة X: “تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي المدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة”.

وأضافت الخارجية السعودية: “وتؤكد المملكة ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات".



أدانت دولة الأردن العربية الشقيقة، اليوم السبت، القصف التي شنته قوات الإحتلال الإسرائيلي على مدرسة التابعين التي تؤي نازحين في قطاع غزة.



وقالت خارجية الأردن أن المملكة تدين وتستنكر الاستمرار المطلق لما تقوم به إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على وقف عدوانها على غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

واكدت خارجية الأردن أن هذا الاستهداف الذي يأتي في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار مؤشر على سعي الحكومة الإسرائيلية لعرقلة هذه الجهود وإفشالها.





واختتمت الأردن أنه في ضوء إمعان الحكومة الإسرائيلية في انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وخاصة مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها.