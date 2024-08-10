شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: مخرجات ومناقشات الحوار الوطنى خارطة طريق للعديد من القضايا والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن توصيات ومخرجات الحوار الوطنى أصبحت بمثابة خارطة طريق تتجاوز الحكومة بتنفيذها كل التحديات التى تواجه البلاد، بالإضافة إلى أنها تحدد لها طريقة للتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين بحيث تحقق الرضاء الشعبى عنها وهو الهدف الأعلى لكل الحكومات الديمقراطية.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن الحوار الوطني كمنصة حيوية جاء لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الراي العام ككل، مؤكداً أن وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم.

وأشار إلى أن أهم ما يميز جلسات الحوار الوطني أنها تُجرى بلا أي قيود أو خطوط حمراء، وهو ما جعلها بمثابة ساحة تلتقي بها أحزاب الدولة المصرية الرسمية لكي يتناقشوا معًا حول كافة القضايات التي يتعرض لها الوطن والمواطن.

يذكر أن أولى جلسات الحوار الوطني، انطلقت في 5 يوليو 2022، وهو الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى 26 أبريل 2022، بإطلاق حوار وطنى يضم كل تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.