اجتماع في دار الفتوى في بعلبك الهرمل حول الوضع الأمني على ضوء التهديدات الاسرائيلية للبنان

عقد اجتماع في دار الفتوى في بعلبك الهرمل ضم النائب ملحم الحجيري، مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، النائبان السابقين كامل الرفاعي والوليد سكرية، رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل، رئيس بلدية معربون عبدو عبد الجليل قاسم، منسقة تيار المستقبل ميادة الرفاعي، اعضاء مجالس بلدية وممثلين عن صندوق الزكاة وفعاليات. وناقش المجتمعون الوضع الأمني على ضوء التهديدات الاسرائيلية للبنان والاستعدادات لما هو آت في الأيام القادمة.

وأكد المفتي الرفاعي على دور دار الإفتاء في مواكبة اي طارىء، متمنيا أن لا يحصل أي انفجار، وان لا يقع اي اعتداء لكن وإن وقع يجب أن نكون مستعدين، لذلك عقدنا هذا اللقاء الذي يتوخى:

- اولا: أن يكون هناك مسح شامل لكل الاماكن والتي يمكن أن تستوعب الإخوة النازحين.

- ثانيا: أن يكون هناك عنوان دائم لكل إنسان يرغب أن يقدم شقة سكنية أو يرغب أن يتشارك مسكنه مع الإخوة النازحين.

- ثالثا: ان يكون هناك تقديمات قدر المستطاع بواسطة دار الفتوى والأوقاف وصندوق الزكاة.

- رابعا: التأكيد على تجنب كل الخلافات وأسبابها وانواعها ،واعتماد خطاب وطني جامع يؤكد على الوحدة الوطنية، وعلى أننا صف واحد ضد العدو الاسرائيلي مع إدانتنا القديمة والجديدة للمجازر التي يرتكبها العدو، وخاصة المجزرة التي وقعت بالأمس.

-خامسا: نوكد وقوفنا إلى جانب اهلنا في فلسطين ،كما في اليوم الأول للمواجهة .

وتوجه بالشكر والتقدير لأهلنا في مدن وبلدات وقرى بعلبك، عرسال، الفاكهة، معربون، الجديدة العين، القاع، دورس وبقية المناطق.