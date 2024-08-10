قوى الامن تعمم صورة القاصر المفقودة فدوى محمود عبيد

اشارت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة في بيان، الى انها "تُعمّم بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: فدوى محمود عبيد (من مواليد عام 2007، لبنانية)، والتي غادرت بتاريخ 8-8-2024، منزل ذويها الكائن في محلّة القبّة / الملّولة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

واملت قوى الامن من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة القبّة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.