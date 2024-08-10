رئيس جمعية تجار محافظة النبطية جال على رأس وفد من الهيئة على الموسسات الاستهلاكية والخدماتية في منطقة النبطية

جال رئيس جمعية تجار محافظة النبطية موسى الحر شميساني على رأس وفد من الهيئة الادارية للجمعية برفقة رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية محمد بيطار على الموسسات الاستهلاكية والخدماتية في منطقة النبطية، وذلك استكمالا للجولة التي تقوم بها جمعية تجار محافظة النبطية على المؤسسات الاستهلاكية والغذائية والخدماتية في محافظة النبطية بتنسيق وتوجيه من سعادة محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك.

استهلت الجولة بزيارة الى محطة كورال النبطية حيث التقى الوفد بمالك المحطة السيد هادي شميساني الذي طمئن بتوفر جميع المواد النفطية، واوضح بأن الوضع شبه طبيعي، ونحن كأصحاب محطات الوقود نثمن الخطوة التي تقوم بها جمعية تجار محافظة النبطية لمراعاة الواقع المعيشي لاهلنا في محافظة النبطية في حال تفاقم الوضع الامني الذي ينعكس على الواقع المعيشي للمواطن بعدم وجود خطة طوارئ شاملة هناك مبادرات فردية نقوم بها انطلاق من عملنا خلال الازمات السابقة التي مررنا بها، ونحن من جهتنا قمنا بتأمين مادتي المازوت والبنزين لكل المعامل والتعاونيات والافران التي نتعامل معها ليكون لديهم مخزون يكفيهم في حال حصول اي اعتداء على منطقتنا، والحمدالله لدينا من مخزون ما يكفي لمدة شهر ونحن نعول على الادارة الحكيمة لشركة كورال التي نتبع لها التي تقوم بحسابات دقيقة لاي ازمة محتملة ونحن من موقعنا سنبقى في خدمة اهلنا تحت اي ظرف كان.

بدوره، رئيس مصلحة الاقتصاد في النبطية محمد بيطار اعتبر إن "هذه الجولة التي تقوم بها جمعية التجار ونحن نثني على العمل الدؤوب التي تقوم به ادارة الكوارث بإشراف من محافظة النبطية الدكتورة هويدا الترك التي تقوم بإجتماعات دورية والتي تأخذ بالاعتبار كل القطاعات، واولها قطاع المحروقات والمواد الغذائية، ونحن من موقعنا سنعمل دائما بالتأزر والتكامل مع جميع المعنيين للحفاظ على الكمية والنوعية لكافة المواد الاستهلاكية وضبط ومراقبة للاسعار المعتمدة لدى الوزارة ومحاسبة كل من يتلاعب بأمن المواطن الغذائي، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها منطقتنا".

واعتبر رئيس جمعية التجار موسى الحر شميساني بأن جولتنا اليوم هي لتهيئة الاجواء لكافة القطاعات الغذائية والخدماتية التي يستهلكها المواطن من لحومات وخضار ومواد استهلاكية من مشتقات النفط كي يكون الجميع على اهبة الاستعداد في حال تفاقمت الامور، وصولا الى حرب فنحن من موقعنا نعمل بالتنسيق مع كافة القطاعات والمؤسسات الرسمية لا سيما سعادة المحافظ الدكتورة هويدا الترك التي تمد يدها بشكل دائم داعمة لأي تحرك يخدم أبناء المحافظة، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تحتاج إلى كل التأزر والتكاتف بين جميع مكونات المجتمع لتخطي الازمة الحالية التي تعيشها منطقتنا"

كما زار الوفد مسالخ الدجاج واللحوم في منطقة النبطية، وسوق الخضار المركزي في مدينة النبطية حيث اطلعوا من رئيس نقابة تجار الفواكه والخضار السيد جهاد الدقدوق الذي طمئن بتوفر كل ما يحتاجه المواطن من فاكهة وخضار وبأن الوضع شبه طبيعي والاقبال طبيعي ولا تهافت في الشراء، فنحن نقوم بتسليم تجار المفرق بشكل طبيعي والأسعار لم تزل على حالها، ونحن سنبقى الى جانب أهلنا مهما تفاقمت الازمة كما تعودنا في أزمات سابقة ستبقى ابوابنا ومؤسساتنا في خدمة المواطن رغم كل الاجواء السلبية التي تحيط بمنطقتنا.