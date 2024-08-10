أنصار الله: الاحتلال الإسرائيلي يمعن في ارتكاب المذابح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المكتب السياسي لجماعة أنصار الله ف اليمن، أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في ارتكاب المذابح الدموية مجزرة بعد أخرى في استباحة غير مسبوقة للدم الفلسطيني.

أنصار الله تؤكد مساندتها للشعب الفلسطيني

وجدد أنصار الله العهد مع فلسطين وشعبها والتأكيد أن اليمن مستمر في الإسناد الشعبي والتصعيد العسكري ولن يتوقف حتى يتوقف العدوان على غزّة.

من جهتها، أعربت رابطة علماء اليمن عن إدانتها للمجزرة وأكدت أن ارتكاب الاحتلال لمجزرة بحق المصلين في مدرسة "التابعين" يفرض على كافة الأنظمة والشعوب والجيوش العربية القيام بواجب النصرة وإعلان التعبئة العامة.

وأضافت في بيان، "نستنهض الضمير الإنساني والانتماء الإسلامي أمام آلاف المجازر الدموية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي طيلة 10 أشهر بحق أبناء غزّة".

ودعت محور القدس والجهاد والمقاومة للرد الرادع القوي والمزلزل المنكل بالاحتلال.

وفجر اليوم السبت، ارتكب جيش الاحتلال مذبحة داخل مدرسة "التابعين" والتي كان يحتمي بها نازحين في حي الدرج في مدينة غزة، إذ قصفهم بشكلٍ مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر وأسفر عنها استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات بجروح خطره جداً.

أدانت العراق، اليوم السبت، القصف العنيف التي شنته قوات الإحتلال الإسرائيلي على مدرسة التابعين التي تؤي نازحين في قطاع غزة.

العراق تدين مجزرة مدرسة التابعين



وقالت خارجية العراق في بيان لها إن هذه الاعتداءات المتكررة ضد المدنيين تُعَدُّ انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تُظهر تجاهل الاحتلال للمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف العدوان على غزة.

وجددت العراق تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأكدت خارجية العراق ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، والدول الإسلامية خاصة، موقفاً حازماً وموحداً لإيقاف هذه الجرائم المستمرة وتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني الأعزل.





السعودية تدين مجزرة التابعين

وقال خارجية السعودية عبر صفحتها الرسمية بمنصة X: “تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي المدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة”.

وأضافت الخارجية السعودية: “وتؤكد المملكة ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات".