إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس والخليل

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب 4 فلسطينيين من بينهم طفل، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس والخليل.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طفلا (14 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في قدمه، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت الجمعية إلى أن قوات الاحتلال أطلقت خلال اقتحامها البلدة الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين.

وفي الخليل، أصيب ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل.

ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية ومحلية قولها إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بأطرافهم السفلية برصاص الاحتلال قرب قرية بيت مرسم غرب بلدة دورا، وتم نقلهم من قبل طواقم الهلال الأحمر إلى مستشفيات الخليل.

الخارجية الفلسطينية: مجزرة "مدرسة التابعين" فشل للمجتمع الدولي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن جريمة "مجزرة مدرسة التابعين" سببها فشل المجتمع الدولي ومؤسساته، بما فيها مجلس الأمن، في تحمل مسؤولياته لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى فشله المتواصل في توفير الحماية الدولية لشعبنا.

وقالت الخارجية الفلسطينية - بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم السبت "إن منح إسرائيل الحصانة من العقاب، وعدم معاقبتها وتشجيعها يجعلها تمعن في ارتكاب المجازر في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها المجزرة البشعة في مدرسة التابعين بحي الدرج في قطاع غزة، والتي تؤوي نازحين ومهجرين قسرا، وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد، فضلا عن مئات الإصابات".

وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته، العمل الفوري من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة باعتباره المدخل الوحيد لحماية المدنيين، وتفعيل أدوات المساءلة، بما فيها إصدار المحكمة الجنائية الدولية لأوامر الاعتقال بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين ليردع ويمنع ارتكاب المزيد من الجرائم، كما طالبت مجلس الأمن الدولي بالانعقاد الفوري لتنفيذ قراراته وإلزام إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، للانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

سلطنة عُمان تدين قصف مدرسة التابعين بغزة وتدعو لفرض عقوبات دولية على إسرائيل

أدانت سلطنةُ عُمان القصف الوحشي الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة التابعين التي تُؤوي نازحين في حي الدرج بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة العشرات من المدنيين العزّل، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.