شهيد وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات وسط غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مدفعية الاحتلال استهدفت منزلا غرب النصيرات، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و790 مواطنا، وإصابة 91 ألفا و702 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرب قرية رمانة غرب جنين.. ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية قولها "إن شابا أصيب بعيار ناري في قدمه اليسرى خلال تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي قرية رمانة، وتم نقله إلى المستشفى".

وأغلق مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الطريق الواصل بين قريتي المغير وأبو فلاح بالسواتر الترابية شمال شرق رام الله، فيما تجمعت مجموعة أخرى منهم عند مدخل المغير.

الكويت تدين وتستنكر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة "التابعين" بقطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة التابعين في حي الدرج بقطاع غزة، والتي تأوي نازحين، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من الفلسطينيين، في استمرار للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم /السبت/ - ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل إيقاف هذه الجرائم البشعة بحق شعب أعزل، وبذل مزيد من الجهود لوقف إراقة الدماء، وإرغام الكيان المحتل على الانصياع للقرارات الدولية بهذا الشأن.