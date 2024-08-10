الكويت تدين مجزرة التابعين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت وزارة خارجية الكويت عن إدانتها واستنكارها لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقصف مدرسة التابعين في حي الدرج بقطاع غزة والتي تؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المواطنين، في استمرار لانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

الكويت تدين مجزرة التابعين

وأكدت وزارة خارجية الكويت في بيان صحفي اليوم السبت، ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الامن من اجل ايقاف هذه الجرائم البشعة بحق شعب اعزل وبذل مزيد من الجهود لوقف إراقة الدماء.

وشددت خارجية الكويت على ضرورة توفير الحماية المدنية للفلسطينيين العزل وإرغام الاحتلال الإسرائيلي على الانصياع للقرارات الدولية بهذا الشأن.

وباستهداف مدرسة التابعين يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد إلى 6، ما خلف أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39790 مواطنا وإصابة 91702 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

العراق تدين مجزرة مدرسة التابعين



وقالت خارجية العراق في بيان لها إن هذه الاعتداءات المتكررة ضد المدنيين تُعَدُّ انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تُظهر تجاهل الاحتلال للمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف العدوان على غزة.

وجددت العراق تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأكدت خارجية العراق ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، والدول الإسلامية خاصة، موقفاً حازماً وموحداً لإيقاف هذه الجرائم المستمرة وتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني الأعزل.

السعودية تدين مجزرة التابعين

وقال خارجية السعودية عبر صفحتها الرسمية بمنصة X: “تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي المدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة”.





وأضافت الخارجية السعودية: “وتؤكد المملكة ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات".