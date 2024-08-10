شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: ما يحدث فى فلسطين أكبر مجزرة يشهدها العالم بحق الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

أدان عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني المجرم، اليوم السبت، على المدنيين المتواجدين في مدرسة التابعين التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة العشرات بجروح بالغة.‏

وشدد عبدالحليم علام، على أن ما يحدث في فلسطين يعد أكبر مجزرة يشهدها العالم في حق الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وحقوق الانسان.

وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه من العار على المجتمع الدولي، والعالم أجمع أن يستمر في حالة الصمت والسكوت عن هذه الأفعال الإجرامية، وأن يغض الطرف عن هذه الفظائع التي تخطت كل الحدود الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تعد إدانة للجميع على الإطلاق، ولن يغفرها التاريخ لأحد.

كما طالب نقيب المحامين المجتمع الدولي باتِّخاذ موقف حاسم وعاجل من أجل تنفيذ القرارات والأحكام التي أصدرتها محكمة ‏العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني وقياداته، وفي مقدمتها الوقف الفوري للعدوان الإرهابي على قطاع غزة.