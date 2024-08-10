النشرة: قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف أطراف راشيا الفخار وكفرحمام في منطقة العرقوب

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بقصف مدفعي اسرائيلي استهدف أطراف راشيا الفخار وكفرحمام في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا خراج الهبارية، ما سبب بتضرر بعض المنازل المجاورة للمناطق المستهدفة.

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