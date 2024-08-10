اصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديثا لحصيلة الغارة الإسرائيلية العدوة الثانية اليوم على بلدة مجدل سلم، وأعلن أن عدد الجرحى ارتفع إلى ثلاثة مع دخول سيدة جريحة مصابة بإصابات متوسطة إلى مستشفى تبنين الحكومي. وكان المستشفى قد استقبل نتيجة هذه الغارة مواطنا ومسعفا في كشافة الرسالة الاسلامية، والاثنان جروحهما متوسطة.
يذكر انه بنتيجة الغارة العدوة الأولى على بلدة مجدل سلم، استقبل قسم العناية الفائقة في مستشفى تبنين الحكومي شابا مصابا بجروح خطرة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: أربعة جرحى حصيلة الغارتين العدوتين على بلدة مجدل سلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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