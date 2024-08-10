سوريا تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت سوريا، اليوم السبت، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها مدرسة (التابعين) التي تؤوي نازحين وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية السورية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا "أن إمعان الاحتلال الإسرائيلي في سفك دماء الأبرياء في فلسطين ولبنان وسوريا سيزيد أبناء هذه المنطقة إصرارا على مقاومته والرد على جرائمه، على الرغم من كل الدعم الغربي الذي يحظى به.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ، ومنذ أكثر من عشرة أشهر، ارتكابه جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، أمام مسمع ومرأى العالم ووسط حالة من العجز والشلل الدولي عن القيام بأي إجراء لوقف آلة القتل الإسرائيلية، مؤكدة وقوفها الثابت والقوي إلى جانبه في نضاله العادل من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة.

فرنسا تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على مدرسة التابعين في غزة

أدانت فرنسا بأشد العبارات الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة (التابعين) التي تؤوي نازحين فلسطينيين شرق مدينة غزة ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية - في تصريح اليوم /السبت/ - إنه منذ عدة أسابيع، تم استهداف المنشآت التعليمية بشكل متكرر، ما أدى إلى سقوط عدد غير مقبول من الضحايا المدنيين.. مشيرا إلى أن بلاده تذكر بأن احترام القانون الإنساني الدولي واجب على إسرائيل.

وأكد أن فرنسا تدعو مجددا إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وإلى وقف فوري لإطلاق النار لمواجهة الوضع الإنساني الطارئ في غزة.

الكويت تدين وتستنكر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة "التابعين" بقطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة التابعين في حي الدرج بقطاع غزة، والتي تأوي نازحين، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من الفلسطينيين، في استمرار للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم السبت ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل إيقاف هذه الجرائم البشعة بحق شعب أعزل، وبذل مزيد من الجهود لوقف إراقة الدماء، وإرغام الكيان المحتل على الانصياع للقرارات الدولية بهذا الشأن.