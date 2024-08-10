فرنسا تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على مدرسة التابعين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت فرنسا بأشد العبارات الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة (التابعين) التي تؤوي نازحين فلسطينيين شرق مدينة غزة ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح اليوم السبت إنه منذ عدة أسابيع، تم استهداف المنشآت التعليمية بشكل متكرر، ما أدى إلى سقوط عدد غير مقبول من الضحايا المدنيين.. مشيرا إلى أن بلاده تذكر بأن احترام القانون الإنساني الدولي واجب على إسرائيل.

وأكد أن فرنسا تدعو مجددا إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وإلى وقف فوري لإطلاق النار لمواجهة الوضع الإنساني الطارئ في غزة.

الكويت تدين وتستنكر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة التابعين بقطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة التابعين في حي الدرج بقطاع غزة، والتي تأوي نازحين، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من الفلسطينيين، في استمرار للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم السبت ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل إيقاف هذه الجرائم البشعة بحق شعب أعزل، وبذل مزيد من الجهود لوقف إراقة الدماء، وإرغام الكيان المحتل على الانصياع للقرارات الدولية بهذا الشأن.

سلطنة عُمان تدين قصف مدرسة التابعين بغزة وتدعو لفرض عقوبات دولية على إسرائيل

أدانت سلطنةُ عُمان القصف الوحشي الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة التابعين التي تُؤوي نازحين في حي الدرج بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة العشرات من المدنيين العزّل، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأكّدت وزارة الخارجية العمانية - في بيان اليوم /السبت / ،وفقا لوكالة الأنباء العمانية - أن استهداف المدارس والمنشآت المدنية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات السافرة والعمل على حماية المدنيين الأبرياء ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي وفرض عقوبات دولية على إسرائيل.

كما جددت تأكيدها على موقف سلطنة عُمان الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن نفسه وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لما نصّت عليه قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية