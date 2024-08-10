التعاون الإسلامي تدين استهداف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين بغزة

ياسر رشاد - القاهرة -

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، جريمة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي آلاف النازحين في مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 100 شهيد وإصابة العشرات من المدنيين.

وأكدت المنظمة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن ذلك يأتي امتداداً للمجازر الوحشية وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي طوال أكثر من عشرة شهور في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وحمّلت المنظمة، قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة، مجددة دعوتها إلى مساءلة إسرائيل، قوة الاحتلال، على كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وطالبت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام واجباته بموجب القانون الدولي الإنساني وفرض وقف إطلاق النار الفوري والشامل في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.